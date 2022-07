Tõnu Mertsina: turism taastub, kuid jääb maha pandeemiaeelsest tasemest

Kuigi majutuse osakaal SKP-s enne pandeemiat oli vaid 0,7%, oli selle mõju majandusele läbi turismisektori oluliselt suurem. Viimane täpsem arvestus turismi osakaalu kohta Eesti majanduses on 2017. aasta kohta. Siis oli turismi otsene osakaal SKP-s 5,4% ja koos kaudse mõjuga 7,9%. Majutuse osakaal turismisektoris on ligi viiendik, mis on selles sektoris pärast elamukinnisvara rendile andmist suuruselt teine tegevusala. Samuti on majutuses loodud lisandväärtuses turismi osakaal kõrge – tublisti üle 80%.

Koos turismi panusega majanduskasvu läbi lisandväärtuse loomise oli ka mitteresidentide tarbimise mõju oluline. Kui 2019. aastal oli mitteresidentide tarbimise osakaal Eesti SKP-s 5,6% ja eratarbimises 11,7%, siis pandeemia-aastatel kukkus see järsult ja pole ka praegu veel taastunud. Kuna turism on aasta jooksul väga sesoonne, siis sama on ka mitteresidentide tarbimine. Näiteks, kui selle aasta esimeses kvartalis oli mitteresidentide tarbimise osakaal SKP-s ligi 2%, siis kolm aastat tagasi oli see samal ajal 4%. Eratarbimise suhtes olid need osakaalud aga vastavalt ligi 5% ja 8%. Seega on turismi ja mitteresidentide mõju Eesti majandusele olnud väga oluline.