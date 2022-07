Kohtuotsus sunnib kaitseväge tagastama ligi miljon euro eest mootorrattaid

Tallinna Halduskohus jättis RKIKi kaebuse rahuldamata. See tähendab, et jõustus ka VAKO otsus, et RKIKi hnakeleping tuleb tühistada ja selle alusel mootorrattaid kaitseväele tarnida ei tohi. RKIKi juht Magnus-Valdemar Saar ütles juba kohtuvaidluse ajal, et vaidluse kaotuse korral ollakse valmis mootorrattad tagasi andma. RKIKi kommunikatsiooni spetsialist Alar Alp kinnitabki, et RKIK on alustanud hankelepingu tagasitäitmist ning kaup tagastatakse pakkujale. Kuigi Saar ütles SIIL suurõppuse ajal, et mõni üksik mootorratas on kasutusel ka õppusel ja ülejäänud ootavad kaitseväe laos kilepakendis kohtu ostust, siis Alpi kinnitusel tarnitud mootorrattaid õppusel ei kasutatud ning RKIKi kahjud juhtumiga on vaid kohtukulude kandmine.