Suurpanga mure: bitcoin’i langus viib krüptokauplejad pangast minema

Bitcoin on novembrist alates langenud üle 50%, toonaseks tipuks oli 67 500 dollari. Täna kaupleb bitcoin umbes 21 000 ümber. Oma aktiivsete krüptokasutajate arvu kindlaksmääramiseks uuris Bank of America klientide anonüümseid sisemisi kliendiandmeid, kes investeerisid digitaalsesse varasse, saates või saades makseid krüptovaluuta platvormidele või -platvormidelt. Aruande kohaselt on selliste tehingute arv viimastel kuudel kõvasti vähenenud, kirjutas Bloomberg. Bank of America märkis, et aprillist juunini kasvas investorite hulk 21%-lt 30%-le, kes ütlesid, et nad ei ole krüptovaluutadesse investeerinud ega kavatse seda teha.