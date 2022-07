Viimane aeg osta moosisuhkrut: kaupmehed ennustavad hinnatõusu

Moositegemise hooaeg on viinud taas inimesed poodi suhkrut ostma. Tänavune aasta on erakordne Ukraina sõja tõttu, millest ajendatuna oli näha aktiivset suhkruvarude soetamist juba märtsis-aprillis, olulised hinnatõusud on aga kaupmeeste sõnul veel tulekul, kirjutab ERR.