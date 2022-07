President Karis: praegune olukord avab uusi ärivõimalusi

Eesti riigipea sõnul seisab Euroopa Venemaa agressiooni tõttu Ukrainas silmitsi üha kasvavate toormehindadega ning pakkumise vähenemisega. „See saab olema raske meile kõigile, kuid võitjateks on need, kes on paindlikud ja suudavad kiiresti ümber orienteeruda uutele tarneahelatele ja kütuseallikatele,“ rääkis president Karis.

„Muudatused ei puuduta ainult meid, vaid paljusid Euroopa ettevõtteid, kes otsivad ka uusi partnereid. Praegune olukord avab ka Eesti ettevõtetele uusi võimalusi.“

Riigipea möönis, et toetuste abil saab riik küll kulusurvet lühiajaliselt leevendada, kuid probleemi lahendamiseks peame kiirendama investeeringuid uutesse energiaallikatesse ja taristusse. Tema sõnul rohepööre mitte ainult ei suurenda Euroopa energiasõltumatust, vaid loob ka palju uusi ettevõtluse võimalusi.

Lähemal Euroopale kui Venemaale

Eesti riigipea tõi välja, et kuigi geopoliitiliselt on Eestil Venemaaga ühine piir, siis majanduslikus mõttes on Eesti Põhjamaadele ja Lääne-Euroopale palju lähemal kui idanaabrile. „Meie ettevõtete ärisidemed ja eksport seovad meid kindlalt Euroopaga,“ ütles president Karis ja tõi näiteks, et Eesti majandusinstitutsioonid on Iirimaa ja Hollandi kõrval ühed vabamad maailmas.

„Oleme teiste Euroopa riikidega samas – õnneks väga toekas – paadis, seistes silmitsi sarnaste väljakutsetega. Oleme Euroopa Liidu, NATO ja OECD liikmed,“ märkis president Karis.

Rääkides Venemaa agressioonist Ukrainas kinnitas riigipea, et Eesti jätkab Ukraina toetamist nii kaua kui vaja ja on ülimalt tähtis, et toetus Ukrainale ja ukrainlastele ei väheneks aja jooksul. „Nad võitlevad meie väärtuste, vabaduse ja demokraatia eest. Teame, et see nõuab suuri pingutusi, kuid meie jaoks on vabadus hindamatu väärtusega,“ sõnas president Karis.

Eesti sõprade rahvusvaheline kokkutulek toimus esimest korda 2010. aastal. Sellega tänatakse ettevõtjaid, poliitikuid ja kultuuritegelasi, kelle tegevus on aidanud Eestil areneda dünaamilise majanduse ning õitsva kultuurikeskkonnaga Euroopa riigiks, ning kes võivad kaasa aidata oluliste välisinvesteeringute Eestisse toomisele.