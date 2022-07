Narva linn kehtestas hädaolukorra: kaugküttega varustamine võib katkeda

Hetkel Enefit Poweril linna kütmiseks gaas olemas, kuid järgmisel aastal on selle saadavust raske kinnitada. Narvas on võimalus linna kütta põlevkiviõliga, mis on odavam ja stabiilsem, mistõttu plaanib Enefit Power taotleda keskkonnaametilt luba.

„Ühest küljest me tahame toetada Enefit Power AS, aga teisest küljest anda riigile märku. See hädaolukord on omamoodi signaal, kuna me ise vastutame oma inimeste heaolu eest ja seetõttu pöörame juba tähelepanu võimalikule sotsiaalsele probleemile“, - ütles Narva linnapea Katri Raik.