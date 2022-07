Suur kohtuvaidlus ootab ees. Musk andis teada, et ei soovi Twitterit. Platvormi tulevik kahtluse all

Musk valmistus ostuks mitu kuud, kuni aprillis pakkumise tegi. Kuid peagi hakkas ta Twitteri juhte süüdistama, et need ei esita õigeid numbreid selle kohta, kui palju on nende keskkonnas kontosid, mis on automatiseeritud. See tähendab, et tegelikke kasutajaid nende taga ei ole. Reedel saatis ta aga ettevõttele kirjalikul teel dokumendid, mis teatasid, et ta soovib ostulepingu üles öelda.

Muski esindaja tõi kirjas välja just eelkõige selle, et Twitter ei olnud suutnud õigeid kasutajanumbreid välja käia.

Minutitega oli kiri ka avalikkuse ees ning Twitter on lubanud kohtusse minna

„Twitteri nõukogu on pühendunud sellele, et tehing lõpuni viia selle hinnaga ning neil tingimustel, mis härra Muskiga sai kokku lepitud. Me oleme valmis võtma ette juriidilisi samme, et tehing jõustuks,“ ütles nõukogu esimees Bret Taylor loomulikult Twitteri vahendusel. „Me oleme kindlad, et me võidame.“

Delaware kohus, kus suur võitlus pihta hakkab, on ajalooliselt olnud igasuguste suurte kokkulepitud äritehingute ära jätmise vastu ning sealt võib tulla lahend, mis sunnib Muski Twitterit ostma, kuid enne võidakse tingimused siiski üle vaadata.

Musk ei süvenenud

Tehingu algus oli tormiline ja Musk ei soovinud selle käigus Twitteri majandustulemustesse süvitsi minna. Vaadati vaid seda, mis on avalikult teada ja kättesaadav.

Pärast seda, kui Musk oli otsustanud Twitteri osta, hakkas tema entusiasm langema. Kokku lepitud hind 54,2 dollarit aktsia kohta hakkas üha enam tunduma võiduna Twitterile, sest sotsmeedia platvormil ei läinud hästi reklaamimüük ning ka palkamine külmutati. Aktsia hinda mõjutas ka üldiselt turgudel toimuv.

Twitteri tulevik on lausa kahtluse all seatud. Musk on andnud Twitterile oma kommentaaridega kõva hoobi ja seda terve protsessi vältel.

Twitteri töötajatele öeldi reedel, et nad ise Twitteris või Slackis tehingust ei räägiks, sest tegemist on käimasoleva kohtuasjaga