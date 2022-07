Uue valitsuse plaanid lähevad risti vastu suure kinnisvaraettevõtte juhi ootustele

Kaamos Group on Eesti kapitaliga investeerimisfirma, mille suurimad investeeringud on kinnisvaraarenduses, ehituses, puidutööstuses ning energeetikas. Ettevõtte juhatuse esimees Marek Pohla jõudis veel enne uue koalitsioonilepingu sõlmimist öelda, et ootab avalikult sektorilt julgemaid samme hinnatõusutsükli pidurdamiseks. Tema ütlusel tuleks siseriiklikult inflatsiooni pidurdamiseks piirata laenuraha arvelt tehtavaid avaliku sektori kulutusi. Erasektor on tänaseni hinnakasvule vastu saanud, aga mida pikemaks kujuneb hinnatõusu tsükkel, seda rohkem see hakkab mõjutama reaalmajandust, nentis Pohla.