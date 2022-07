Pane juba praegu nutitelefonis 5G tööle

Nii Tele2 kui ka Telia kliendid saavad juba praegu 5G-d oma nutitelefonides kasutada. Tele2 kliendid saavad 5G-võrgus olla Noblessneri, Telliskivi Loomelinnaku ja Viru keskuse piirkonnas, pealinnast väljaspool ka Kiisal. Suve jooksul laiendame leviala Tallinna kesklinnas ning sügisel liigume edasi, tehes 5G kättesaadavaks ka Mustamäel. Praegune spektri oksjon on oluline, kuid sellest olulisem on ka see, kuidas arendatakse hea kogemuse pakkumist klientidele

Milleks meile 5G-oksjon?

Sagedusala on nagu toru, mille kaudu liigub traadita andmevoog. Mida rohkem erinevaid torusid, seda parema kvaliteediga teenuseid saab klientidele pakkuda. Kuna inimesed kasutavad aina enam andmemahtu, on iga sagedusala operaatoritele oluline. See on ka põhjus, miks kõik operaatorid tahavad kindlasti osa saada 3500 MHz sagedusalast ning osalevad riiklikul oksjonil.

Tõelised tulevikutehnoloogiad teeb võimalikuks vaid iseseisev 5G, mis jõuab Eestisse tõenäoliselt kahe kuni kolme aasta jooksul.

Aastaid tagasi ostis Tele2 kaks ettevõtet, kellel oli juba olemas sagedusala, mida saab kasutada ka uute teenuste arendamiseks. Tegime ettenägeliku otsuse ja nägime juba toona potentsiaali, et pakkuda oma klientidele väärtust: 2300 MHz sagedusala sobib hästi nii 4G- kui ka 5G-sideks. Ka teistel turuosalistel oli võimalus oma pakkumised ettevõtete ostmiseks teha.

Miks vajavad kliendid 5G-d?

5G on kõige paindlikum ja võimekam hetkel kliendini jõudev tehnoloogia, kuid ka see areneb edasi. Ehkki maailmas juba arendatakse ka 6G-d, peame esmalt tundma õppima 5G väärtusi. 5G annab ennekõike juurde mahtu ning toob kasutajateni paremad kiirused.

Praegu kasutavad operaatorid Eestis esimese põlvkonna 5G-d, mis vajab töötamiseks 4G võrku. Seda nimetatakse mitte eraldiseisvaks (non-standalone) 5G-ks. Tõelised tulevikutehnoloogiad teeb võimalikuks vaid iseseisev (standalone) 5G, mis jõuab Eestisse tõenäoliselt kahe kuni kolme aasta jooksul. Esimese põlvkonna 5G eeliseks on see, et seda saab kiiresti kasutusele võtta ning paljud kliendid saavad juba praegu paremat teenust.