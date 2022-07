Äri jätkub. Venemaa saab Paldiski kaudu autosid edasi

Paldiski Põhjasadamas on üks kolmest Eesti vabatsoonist. Tähtajatu vabatsooni luba anti Paldiski Põhjasadamale 2011. aastal, et hõlbustada kaupade saatmist Venemaale, see lihtsustab tolliformaalsusi. Üle kümne aasta kasutati seda Mercedes-Benz sõidukite transiidiks Venemaale – autod saabusid laevadega Paldiski Põhjasadamasse ja veeti siit maismaad pidi treileritel edasi. Pärast Venemaa kallaletungi Ukrainale lõpetas Daimler AG oma sõidukite saatmise Venemaale. Viimane Mercedes-Benz auto lahkus Paldiski Põhjasadama vabatsoonist enne 15. märtsi.

See ei tähendanud siiski sõiduautode transiidi lõppemist läbi Põhjasadama Venemaale. Paldiski Sadamate ASi nõukogu esimehe Aleksei Mürisepa kinnitusel transporditakse läbi Paldiski Põhjasadama Hyundai ja Kia sõiduautosid Lõuna-Koreast ning lisaks veel meie turul tundmatuid Hiina automarke. Näiteks on venelased saanud endale uue automargi Omoda. Paldiski Põhjasadama osa on jätkuvalt autode ümberlaadimine ja hoiustamine. Sadamast liiguvad sõidukid edasi Venemaale veokitel või raudteed mööda. Aprillist juunini on sadamast läbi käinud 7000 autot.