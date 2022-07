Minister Andres Sutt usub, et peagi hakkab inflatsiooni tempo aeglustuma

Väljaanne meenutas, et inflatsioon Eestis oli juunis 22 protsendiga euroala kiireim. Viidati ka, et drastiliselt on kerkimas energiahinnad ning kinnisvara maksumus.

Andres Sutt, kes vähemusvalitsuses ka välisministri rollis, rääkis, et inflatsioon on Eesti jaoks hetkel murekoht number üks. Ta märkis, et muret valmistab situatsioon kogu maailmas. „Sügis ja talv on muidugi väljakutse, aga kõrgpunkt on juba käes. Lähikuudel näeme inflatsiooni aeglustumist,“ jätkas minister.