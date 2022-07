Täna keerab Putini Venemaa tähtsa gaasikraani kinni. Saksamaa kardab kõige hullemat

Kui Venemaa president Vladimir Putin tahab, siis on tal väga lihtne muuta eurooplaste elu veel palju keerulisemaks, kui see juba on. Saksamaa poliitikute ja suurtööstuste juhtide jaoks oli 11. juuli märgitud juba mõnda aega tagasi kalendrisse tumepunase värviga, sest just siis läheb kümneks päevaks hooldusesse Nord Streami torujuhe.