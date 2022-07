EfTEN Real Estate Fund III puhasväärtus kasvas koos müügituluga

Juunis teenis fond konsolideeritud müügitulu kokku 1,18 miljonit eurot, mis on samal tasemel, mis kuu varem. Fondi konsolideeritud EBITDA (kulumi eelne kasum) oli juunis 978 000 eurot, mis oli 3 000 eurot vähem kui mais.

Selle aasta kuue kuu jooksul on fond teeninud 6,99 miljoni euro (2021: 5,96 miljoni euro) suuruse müügitulu juures 5,83 miljonit eurot (2021: 4,89 miljonit eurot) EBITDA-d. EBITDA on võrreldes eelmise aastaga kasvanud kokku 944 000 eurot, millest 591 000 eurot on seotud võrreldava portfelli EBITDA suurenemisega.