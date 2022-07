Forus Takso alustab sellest nädalast tööd Tartus

„Forus Taxi Tartusse tulek oli meil hästi planeeritud, tahtsime taksoteenusega Lõuna-Eestis alustada enne Rally Estonia toimumist,“ ütles Forus Taxi platvormi juht Eduard Dubrovski. „Ettevõtte eesmärk on tegutseda selle nimel, et kõik soovijad saaksid oma sõidud tehtud. Samas töötame edasi teenuse laiendamisega, et pakkuda tööd suuremale arvule juhtidele, kellel on võimalus lisatööd teha oma põhitöö kõrvalt.“