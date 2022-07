Investorid: bitcoin kukub pigem 10 000 peale, mitte ei tõuse 30 000 dollari juurde tagasi

Maailma suurima krüptovaluuta investorid tõmbavad pidurit ja valmistuvad krüptotalveks. Juulikuu alguses langes kauplemisaktiivsus 13% võrreldes novembri tipuga. Viimati oli aktiivsus nõnda madal 2018. ja 2019. a turu madalseisus, kui bitcoin langes alla 10 000 dollari.

Ka täna on jõudnud kätte olukord, kus investorid kardavad, et bitcoin'i hind langeb tagasi 10 000 dollari piirimaile. Viimasele MLIV Pulse'i küsitlusele vastanud 950 investorist 60% arvas, et tõenäoliselt langeb bitcoin 10 000 dollarini, langedes umbes poole võrra tänasest hinnast, kui et see tõuseb tagasi 30 000 dollarini. 40% vastanutest panustasid siiski bitcoin'i tõusule, vahendab Reuters.

Investorid jagunevad kaheks

Krüptoprojekte on raputanud raskustes olevad laenuandjad, langevad valuutad ja keskpankade kerge laenuraha lõppemine. CoinGecko koostatud andmete kohaselt on krüptovaluutade turuväärtusest alates eelmise aasta lõpust kadunud umbes 2 triljonit dollarit.

Jaeinvestorid olid krüptovaluutade suhtes kartlikumad kui nende institutsionaalsed kolleegid. MLIV küsitlusest selgus, et peaaegu veerand pidas seda varaklassi prügiks. Professionaalsed investorid olid digitaalsete varade suhtes avatumad. Üldiselt on see sektor aga endiselt kahevahel: kui umbes 28% kõigist vastanutest väljendas tugevat veendumust, et krüptovaluutad on tulevik, siis 20% ütles, et neil puudub reaalne väärtus.

„Praegu on väga lihtne olla hirmul, mitte ainult krüptos, vaid kogu finantsmaailmas,“ ütles Jared Madfes, riskikapitalifirma Tribe Capitali partner. Ta ütles, et ootused bitcoin'i edasiseks languseks peegeldavad inimeste loomupärast hirmu turul. Reutersi teatel avaldab krüptokrahh tõenäoliselt valitsustele täiendavat survet, et nad tõhustaksid selle reguleerimist. Reguleerimine võib suurendada usaldust ja viia laiema aktsepteerimiseni institutsionaalsete ja jaeinvestorite seas, kirjutas Reuters. Valitsuse sekkumist tervitavad tõenäoliselt ka tarbijad, kes kaotasid oma säästud TerraUSD's ja probleemsete vahendajate, nagu Celsius Network ja maakler Voyager Digital kokkuvarisemisel.