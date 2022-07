Muski plaan Twitteri tehingust taganeda ei meeldinud aktsionäridele. Aktsiat tabas suur langus

Ettevõtte aktsiad langesid USA eelturul esimese hooga peaaegu –9%, hetkel on hind pidama jäänud –6,5% madalamal. Samal ajal on Tesla aktsia turu eelselt tõusnud 0,87%.

Reedel teatas Muski advokaat Twitteri juhatusele, et Musk soovib tehingu tühistada. Muski argumendiks on võltskontod Twitteris ning et ettevõte kasutajanumbrid ei vasta tõele. Twitter seevastu ütleb, et on andnud Muskile teavet, mida ta vajab, et hinnata oma väidet. Twitteri sõnul moodustavad rämpsposti kontod vaid 5% igapäevastest aktiivsetest kasutajatest, kirjutab CNBC.