First Northil noteeritud TextMagic näitas tublit kasvu

Ettevõtte juhi Priit Vaikmaa sõnul edeneb äri stabiilselt. Kasv on olnud orgaaniline, sh olulist rolli mänginud see, et keskmine müügitulu kasutaja kohta on tõusnud. Kui eelmisel aastal teeniti esimesel poolaastal kasutaja kohta 140 eurot, siis nüüd 209 eurot. Kui poolaasta kokkuvõttes on klientide arv vähenenud 12,4%, 30 699ni, siis viimati, teises kvartalis oli seis parem kui aasta tagasi.