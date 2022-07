Julianus Inkassole on usaldatud sissenõudmiseks üle miljardi euro eest võlgasid

Kokku on alates 1995. aastast Baltikumis menetletud ligi 3 miljonit võlanõuet. Ettevõtte põhilisteks klientideks on finantsettevõtted, ärisid teenindavad ettevõtted, telekomiettevõtted, kommunaalteenuste osutajad ning avalik-õiguslikud organisatsioonid.

Julianus Inkasso tegevjuhi Oliver Markvarti sõnul näitab miljardi usaldatud võla piiri ületamine ning jätkuv turuliidri positsioon inkassoturul seda, et ettevõte hoiab kindlalt Baltikumi klientide usaldust : „Meie klientide hulka kuuluvad paljud suurettevõtted nagu Telia, Elisa, Tele2, Swedbank, Eesti Energia, KredEx, G4S, Eesti Keskkonnateenused, Elektrum Tartu Ülikooli Kliinikum ja erinevad kommunaalteenuste pakkujad ning kuigi valdav osa nõuetest on mõnesaja või mõne tuhande euro suurused , siis oleme saanud töötada ka väga suurte nõuetega ning need kliendi jaoks positiivselt lahendada. Püsiv turuliidri positsioon näitab, et oleme võitnud Baltikumi turul nii eraklientide, avaliku sektori organisatsioonide kui eraettevõtjate usalduse.“ Julianus Inkasso on läbi tütarettevõtete esindatud kogu Baltikumis ja Poolas ning teostab sissenõudmisi koostööpartnerite abiga 180-s riigis üle maailma.

Markvarti sõnul on miljardi euro piir ületatud tänu ettevõtte kiirele kohanemisele muutuvas turuolukorras ning sellele, et pidevalt on tehtud investeeringuid inkassovaldkonna protsesside moderniseerimiseks. „Masinavärk, mis me Julianuses üles ehitanud oleme, on tipptasemel ja seda mitte ainult Baltikumi mõttes, vaid kogu Euroopas. Tähtis panus kogu meie menetlusprotsessis on lisaks menetlejatele tehisintellektil, mis muudab töö kiireks ja efektiivseks. Lisaks inkassoteenuste moderniseerimisele oleme loonud ettevõtete ja eraisikute taustainfot koondavad ettevõtted Taust.ee ja Accountscoring.com, mis aitavad meie klientidel krediidiotsuste tegemiseks vajalikku infot koguda ja analüüsida,“ täpsustab Markvart.