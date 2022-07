Tänavuse aasta esimeses pooles on kodu ostuks laenatud keskmine summa olnud märgatavalt suurem kui mullu

LHV eraisikute finantseerimise juht Catlin Vatsel rääkis, et kui võrrelda kodulaenu statistikat käesoleva aasta esimeses pooles eelmise aasta näitajatega, torkab esmalt silma keskmise laenusumma 16% tõus. „Esimesel poolaastal oli keskmine laenusumma 140 tuhat eurot, samal ajal vähenes 7% omafinantseeringu osa ehk meie panga klientide näitel on hinnatõusu kaetud just laenu arvelt,“ kommenteeris Vatsel. „Õnneks on ka inimeste sissetulekud olnud tõusutrendis ehk tõusvate sissetulekute valguses on laenukohustuste osakaal jäänud võrreldes eelmise aastaga samaks ja keskmiselt oli meie klientidel 38% finantskohustusi koos uue võetud kodulaenuga. Hea meel on näha, et üha rohkem analüüsivad kliendid enda jaoks läbi ka euribori tõusuga kaasnevaid riske ja kulude kasvu,“ lisas Vatsel.

Vatseli sõnul kasutas 2021. aastal Kredexi käenduse abi kodulaenu võtmisel ligi 30% klientidest. Sel aastal pärast Kredexi tingimuste muutumist on Kredexiga võetud laenude osakaal kukkunud 23%-le. Kredex võimaldab oluliselt madalama omafinantseeringu kaasamisega kodu osta.

LHV andmetel on kodulaenu keskmine periood püsinud ka sel aastal 25 aasta juures. Samuti ei ole Catlin Vatseli sõnul muutusi selles osas, et ligi 40% juhtudest võetakse laenu koos elukaaslase või abikaasaga. „Võttes kodulaenu koos abikaasaga või elukaaslasega, on oluliselt suurem tõenäosus soovitud kodu osta, kuna kahe laenusaaja puhul liidame laenusumma arvutusel nii nende sissetulekud kui ka olemasolevad kohustused kokku ja üldjuhul on laenuvõimekus sedasi oluliselt suurem,“ kommenteeris Vatsel.

Tema sõnul näitavad nii uuringud kui ka panga praktika, et Eesti inimene on endiselt kinnisvara usku. Eelmise aastaga võrreldes pole muutunud, et vähemalt pooled laenutaotlejad juba omavad kinnisvara. Esimesel poolaastal oli keskmine kodulaenutaotleja LHV Pangas kõrgharitud, oma valdkonna spetsialist, kes oma olemasolevat kodu reeglina ei müü, vaid rendib välja. Enamikul klientidest võimaldab sissetulek võtta täiendavat laenu.

Kuigi inimeste kindlus tuleviku suhtes on pärast mõningast tõusu sel aastal taas vähenenud, on LHV klientide maksekäitumine püsinud eeskujulikul tasemel. Laenumaksete tasumisega on olnud probleeme vaid mõnel üksikul kodulaenukliendil.