Hoiu-laenuühistu juhatus on esitanud pankrotiavalduse

Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu juhatus on esitanud eelmisel nädalal, 06.07 panktoriavalduse Harju Maakohtusse seoses pankrotiolukorra ilmnemisega. Ühistu edasine tegevus selgub pankrotimenetluse käigus.

Asutus kinnitas Delfi Ärilehele, et info, et Eesti Arengu Hoiu-laenuühistu on esitanud pankrotiavalduse, vastab tõele. „Seoses vastava menetlusega hoidume antud olukorra kommenteerimast,“ lisas asutuse kõneisik.