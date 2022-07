Legendaarne Mem Cafe on müügis. Elvis Braueril on uued ambitsioonid

Nimelt on kohviku omanik Elvis Brauer üürilepingu koos kogu invertariga müüki pannud. Brauer selgitab enda Facebookis jagatud videos, et põhjuseid müügi taga on mitmeid. „Kohvikusse igapäevaselt panustav kollektiiv on pealinna kärast ja mürast väsinud. Tahaksime vaadata kuskile väljapoole. Paneme kohviku müüki ja otsime uusi väljakutseid,“ ütleb Brauer.