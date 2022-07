Päev börsil: punasel päeval õnnestus plussi jääda vaid üksikutel

Hong Kongi börsi tabas täna hommikul järsem langus pärast seda, kui selgus, et Hiina regulaatorid on trahvinud mitmeid ettevõtteid monopolivastaste reeglite rikkumise tõttu. Nimekirjas olid muu hulgas Alibaba ja Tencent, mõlema aktsiad ka seetõttu täna sealsel börsil kukkusid, vastavalt 5,8% ja 2,9%. Sealjuures on Alibaba aktsia, millega kaubeldakse mitmel börsil, täna New Yorgi börsil turu avanedes kukkunud veelgi järsemalt, 8%.