Suvine elektri hind on tohutult kõrge ja me peame selle välja kannatama

Siinne piirkond on tõsises energiadefitsiidis, tuul ei puhu ja päikeseenergiat meil veel piisavalt koguda ei suudeta. Just viimati mainitu aitaks meid praegu, kuid neljas meie piirkonna riigis on ainult Eestil ja Leedul ette näidata päikeseparke. Põhjanaaber Soome pole neid üldse võrku ühendanudki.

Eriti valus on vaadata, et elektri hind on väga kõrge ka öösel. Pühapäeva ööl vastu esmaspäeva oli näiteks kella kahest kolmeni hind 278,09 eurot MWh ja kella kuuest jõudis see ligi 300 MWh-ni. Päeva keskmine oli tänavune rekord – 415,65 eurot MWh eest. Kõige kallimal tunnil ulatus hind 550 euroni, kusjuures see oli sama nii Eestis, Lätis, Leedus kui ka Soomes.

Suur suvi pole leevendust toonud

Täna öösel olid hinnad mõnevõrra madalamad, kuid jäid siiski üle 150 euro MWh eest. Keskmine hind 345,69 märgib selle aasta teist tulemust. Juulikuust leiab ka tänavuse 3. koha hinna. Suur suvi ei ole hindu langetanud, pigem vastupidi. Mis on selle peamised põhjused?

Tootmise defitsiit Eesti, Soome, Läti ja Leedu piirkonnas ületas ainult Eesti eilse päeva elektritoodang tarbimise ning seda igal tunnil. Soomes oli tarbimine kohati lausa üle 3000 MWh suurem kui tootmine. Leedus oli defitsiit pidevalt 800 MWh ja ulatus isegi peaaegu 1000 MWh-ni. Et anda võrdlusmoment: Eesti kogutarbimine oli eile tipptunnil võrdne sellega, kui palju Leedul puudu jäi. Miinust näitas ka Läti. „Erinevalt nädalavahetusest ja eelmisest nädalast on tarbimise katmiseks vaja meie piirkonnas käivitada suuremas mahus maagaasi kasutavaid elektrijaamasid. Selle põhjuseks on mitu asjaolu. Nimelt on nädalavahetusega võrreldes tõusnud tarbimise tase. Teiseks on hoolduses mitu madalamate tootmiskuludega elektrijaama: Soomes Olkiluoto 1 (kuni 16.7) ja Eestis kolm põlevkiviplokki (juuli lõpuni). Samas ongi suveperiood paljudele elektrijaamadele plaanitud hoolduste ajaks ning neid tuleb suve jooksul ilmselt veel ette,“ ütleb Eleringi esindaja. „Eesti-Läti ühenduste hooldused praeguses olukorras hinda ei mõjuta, sest seal ei ole odavamat elektrit. Hoolduses on peamiselt ikkagi tootmised,“ sõnab ta.

Maagaasi hind aina tõuseb Muret tekitab maagaasiturul toimuv. Eilsest läks hooldusse Nord Streami torujuhe, mistõttu võib sellel turul veelgi tekkida. Euroopa suurriigid on veendunud, et kümnepäevane hooldus päädib sellega, et Venemaa ei keeragi enam kraane lahti. Vladimir Putin teab, millist valu põhjustab Euroopale see, kui ta gaasiga mängib. See seab suurde ohtu järgmiseks talveks regiooni varude kogumise. Isegi kui gaas maailmast päris otsa ei lõpe ja seda on saada, võib selle hind tõusta ülikõrgeks. Eksperdid ei julge pakkudagi, kui palju gaas maksta võiks. Eleringi analüütikute arvates on maagaasi kõrge hind olulisim põhjus, miks energiahinnad nii palju tõusevad. See on probleem kõikjal Euroopas ja tuleneb väga selgelt Venemaa agressioonist Ukrainas.

Mure päikese ja tuulega Taastuvenergiale üleminek on tulevikku vaadates ülioluline, kuid tänavune suvi näitab, et juhitamatule energiatootmisele loota on ohtlik. Soomes on kokku 3184 MW tuuleelektri tootmise võimet. Eilse päeva esimeses pooles suudeti välja pigistada kõige rohkem veidi alla 600 MW. Eesti 326 MW-st tuli kõrgajal võrku ainult napp kümnendik. Leedus on küll Eestist rohkem tuuleparke, kuid 671 MW-st saadi suurima tarbimise ajal kätte vaid 37. Läti tootis üksnes närused kolm megavatti. Regiooni päikeseenergiatšempionid on Eesti ja Leedu. Eestis ulatus päeval tootmine peaaegu maksimumini ehk 334 MW-ni ja Leedu 259 MW-st päikeseenergia tootmise võimest suutis riik turule tuua üle 200 MW energiat. Läti ja Soome ei ole siiani päikesesse uskunud ning neis riikides oli tootmine ümmargune null. Eleringi eksperdid ütlevadki, et kolmandaks põhjuseks saab tuua tuule- ja päikeseenergia toodangu, täpsemalt selle, et see on meie piirkonnas viimastel päevadel olnud võrdlemisi vähene võrreldes juuli algusega. „Eesti ja Soome vahelised ülekandevõimsused on praegu täiel võimsusel turu jaoks olemas, täna on sama kõrged hinnad ka Soomes,“ ütlevad nad.

Leevendus saabub sügistalvel

Värske kolmikliit võttis oma üheks peamiseks teemaks elektriturureformi ja vaatas juba ka sügistalve poole, et valmis mõelda siis tööle hakkav toetusskeem. Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus, kes suure tõenäosusega hakkab ka uues valitsuses sama rolli kandma, ütleb, et kogu pakett on mõeldud sügiseks ja talveks, kui „Venemaa jätkab Ukrainas täiemahulist sõda ja energiahinnad püsivad seetõttu sedavõrd kõrged, et nendega toimetulek muutuks inimestel raskeks“.

„Sel aastal võib elektri tugipaketiks kuluda hinnanguliselt kuni 73 miljonit eurot, gaasi- ja kaugkütte tugipaketiks hinnanguliselt kuni 25 miljonit eurot. Lõplikult mõjutab summat muidugi nii talvine energia hind kui ka tarbimismahud,“ sõnab minister. Igaks juhuks on valitsus selle jaoks kõrvale pannud 250 miljonit eurot.

