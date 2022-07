Ekspress Grupi digitellimused kasvasid aastaga 34%

Ekspress Grupi juhatuse esimees Mari-Liis Rüütsalu kommenteeris: „Aastases võrdluses jätkas Ekspress Grupi digitellimuste arv kiiret kasvu, kuid tänavu II kvartalis kasvutempo mõnevõrra aeglustus. Aeglustumine tuleneb ühelt poolt ootuspäraselt asjaolust, et varasema perioodiga võrdlusbaas on järjest kõrgem. Teisalt mõjutasid kasvu mitmed sooduskampaaniad, kus uute klientide tellimuse hind jäi alla 1 euro ja mida me digitellimuste arvu hulgas ei kajasta. Kampaaniate positiivset mõju saame näha aasta teises pooles.“