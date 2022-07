Eesti Gaas kindlustas gaasivaru eelseisvaks küttehooajaks

Eesti Gaas pakub klientidele maagaasi nii torugaasi, surumaagaasi (CNG) kui veeldatud maagaasi (LNG) kujul ning haldab riigi suurimat gaasivõrku. Ettevõte arendab aktiivselt taastuvenergiaportfelli päikeseenergia ja rohegaasi (biometaani) tootmise ja müügi näol. Eesti Gaas tegutseb Soomes, Lätis, Leedus ja Poolas Elengeri kaubamärgi all. Kontsernil on kokku 50 000 klienti ja 240 töötajat.



Equinor on rahvusvaheline energiaettevõte, mis on pühendunud pikaajalisele väärtuse loomisele vähese CO 2 -heitega tulevikus. Ettevõtte eesmärk on muuta loodusvarad energiaks inimestele ja eduks ühiskonnale. Equinori projektide portfell hõlmab naftat ja gaasi, taastuvaid energiaallikaid ja vähese CO 2 -heitega lahendusi, eesmärgiga saada 2050. aastaks nullenergia ettevõtteks. Equinori peakorter asub Norras Stavangeris, ettevõtte 67% omanikuks on Norra riik. Equinor on juhtiv operaator Norra mandrilaval ning on esindatud umbes 30 riigis üle maailma.