Lux Expressiga reisijate arv on kahekordistunud

Tänavu juunis sõitis Lux Expressi bussidega ligi 90 000 inimest rohkem kui mullu samal ajal. Reisijate arv on kasvanud kõikidel liinidel. Kahel neist – Tallinn-Pärnu ja Tallinn-Kuressaare – on reisijate aktiivsus ületanud 2019. aasta juunikuu taseme. Tallinn-Narva liinil jäi reisijate arvu kasv 2019. aasta juuni näitajatele alla vaid 5%.

Lux Expressi ärijuht Ingmar Roos: „Kui koroonakriis enam kui kaks aastat tagasi algas ja reisijate arv vahepeal sootuks nulli kukkus, tegime me ettevõttes mitmeid raskeid otsuseid. Meie jaoks oli oluline hoida reisijate jaoks iga hinnaga lahti kõik meie liinid, et neil ei kaoks harjumus liikuda linnade vahel bussiga mugavalt, turvaliselt ja keskkonnasäästlikult. Kui sel kevadel asendus pandeemia kütusekriisiga ja hinnad kihutasid lakke, siis langetasime järgmise otsuse – meie piletite hindu ei tõsta. Kõik need otsused kokku on end ära tasunud ja kasvunumbrid näitavad reisijate tänu.“

Kevadine kütusehinna tõus on eriliselt mõju avaldanud just liinidele, mis viivad turistid Eesti armastatud suvituskohtadesse – Pärnusse, Saaremaale ja Hiiumaale. Viimase liini avas Lux Express mullu 18. juunil, tänavu hakati sama liini suure huvi tõttu teenindama juba 1. juunist. Võrreldaval perioodil on reisijate arv kasvanud tänavu 16%. Kuna just nimelt Eesti suursaartele reisimine jätkub tõusvas trendis, siis on Lux Express Tallinn-Kärdla liini pikema opereerimisperioodi kõrvale täiendavaid väljumisi lisanud ka Tallinn-Kuresaare liinile (iga päev viis väljumist mõlemas suunas) ning käivitanud Tartu-Pärnu-Kuressaare liini.

„Usume, et selline vastutulek reisijatele aitab leevendada ka suviseid autojärjekordi sadamates, sest reisibuss, mis võtab praamijärjekorras kolm autokohta, mahutab ca 20 sõiduauto jagu reisijaid,“ lisas Roos.

Aina enam võetakse kaasa ka jalgratas