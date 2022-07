Läti Tulevaks tituleeritud INDEXO IPO märgiti omajagu üle

Kokku osales INDEXO esimesel avalikul pakkumisel 3562 investorit. „Avaldame siirast tänu investoritele, kes näitasid toetust meie plaanidele, aidates meil raha kaasata. Muljetavaldav nõudlus on parim kinnitus, et investorid usuvad, et Lätis on vaja uut panka ja usuvad selle kasvupotentsiaali. Meie juubelihetk jääb lühikeseks, sest asume kohe uuesti tööle, et viia ellu meie plaanid uue panga loomisel,“ ütles INDEXO juhatuse esimees ja üks asutajatest Valdis Siksnis.

INDEXO aktsiaid omandas IPO (esmane avalik pakkumine) raames 3226 erainvestorit ja 336 ettevõtet, sealhulgas investeerimisfondid. Rohkem kui 91% investoritest on pärit Lätist, enamik ülejäänud Eestist. Keskmine märkimise suurus oli 1900 eurot. Ettevõtte üheks asutajaks, suurimaks aktsionäriks (ca 10%) ning juhatuse liikmeks on Henrik Karmo, kes on ka mh üks Tuleva asutaja. Algupäraselt meenutab INDEXO just nimelt Tulevat, pakkudes klientidele passiivselt juhitud madalate tasudega pensionifonde, erinedes juriidilise vormi poolest – tegemist on klassikalise ettevõttega, mitte ühistuga.

„See oli ainulaadne IPO, kuna viisime selle läbi täiesti iseseisvalt, ilma investeerimispangata, mis võimaldab kogu kogutud raha suunata meie plaanide elluviimiseks ilma märkimisväärseid tasusid maksmata. Selline teguviis tagab, et maksimeerime oma praeguste ja uute aktsionäride jaoks investeeringute väärtust,“ lisas Siksnis.

Võttes arvesse, et IPO oli üle märgitud, toimub aktsiate jaotamine vastavalt eelnevalt heakskiidetud jaotuspõhimõtetele. Aktsiad noteeritakse Nasdaq Riga börsi Balti põhinimekirjas, kusjuures esimene kauplemispäev on sel reedel, 15. juulil.