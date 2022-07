LIHTNE SELGITUS | Miks on elektri hind kõrge ja mis ootab meid lähitulevikus?

Hanschmidt ütleb, et hinnad on pidevalt kallid kahel peamisel põhjusel. Tiputundidel ehk hommikuti ja õhtuti hoiavad hindu jätkuvalt kõrged fossiilkütuse, eriti gaasi hinnad. Kuigi Skandinaavias on palju odavat taastuvenergiat saadaval ka neil tundidel, siis Eestisse see ei jõua, sest põhja poolt impordib seda peale Venemaa elektritarne peatamist suures koguses Soome. „Lõuna poolt aga Läti ja Leedu, kes ei suuda ise piisavalt elektrit toota,“ ütleb ta.