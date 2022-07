First North nimekirjas noteeritud Punktid Technologies kasvatas oma müüginumbreid hüppeliselt

Punktid Technologies 2022. aasta juuni müük moodustas kokku 199 000 eurot, millest 123 000 eurot oli Punktide platvormi vahendusteenuse brutosumma ja 76 000 eurot HVK Business OÜ müügitulu. Võrreldes 2021. aasta juuniga kasvas Punktid grupi käive 28%. 2021. aasta juuni vahendusteenuse brutosumma oli 109 000 eurot ja HVK Business müügikäive 46 000 eurot. Müük tõusis Punktid.ee, Punktid.lv, Punktid.fi, Punktid.com ja teistel väiksematel Punktide veebilehtedel, kuid langes Punktid.lt lehel.

Lätis kasvas Punktide müük võrreldes eelmise aasta sama ajaga üle 36%, tõustes 11 500 euro pealt 15 700 euro peale. Nende sõnul on edukaks osutunud ka Soome turg, kus mulluse juunikuise 53 euro suuruse müügiga võrreldes tõusis selle aasta müük 3036 euro peale.

„Soome ja Läti tulemused on head ning on väga positiivne näha, et Soome müügid on sel aastal pea kõik tulnud orgaaniliselt. Alles juunikuus suunasime sinna ka esimesed tasulised reklaamid, mis tõid kohe ka tulemust. Läti turgu toetame strateegilisema turundusega, et jätkata kasvu ja hoida olemasolevaid kliente,“ kirjeldas Punktide juhatuse liige Hannes Niid.

Suvekuud on selles sektoris pigem madalhooaeg ja juuni peamine eesmärk oli uute toodete ja kategooriate lisamine kodulehele, mis peaks tooma tulevikus paremat orgaanilist müüki ka kaugematelt turgudelt. „Tegeleme turundus- ja IT-plaanide täiendustega ning jätkame ettevalmistustega sügiseseks kõrghooajaks. Vaatamata majanduse ebakindlale seisule püsib meie veebilehtede külastatavus kuude lõikes samal tasemel, mis viitab, et inimeste huvi Punktide vahendatavate toodete vastu on suur ja ei ole raugenud,“ märkis Niid.

Samuti said investorid järgmise teate: „Käesolevas teates avaldatud informatsioon vahendusteenuse brutosumma kohta ei kajastu Punktide finantsaruannetes, kuna Eesti finantsaruandluse standardi (EFS) kohaselt on vahendaja müügitulu üksnes vahendustasu, mitte lepingute alusel kogutud brutosummad. Vaatamata sellele lähtub Punktid oma kasvu ja edu hindamisel üksnes Gamekeys OÜ müügist (st vahendusteenuse brutosummast). Punktid annab müügitulemustest investoritele lühiülevaate igakuiselt ja põhjalikuma ülevaate kord kvartalis.“