Hiina sulgeb terasetehase kolmeks päevaks koroonajuhtumi tõttu

Wugang teatas 11. juulil algavast kogu linna hõlmavast sulgemisest, mis on viimane Hiina linn, kus kehtestatakse ranged liikumispiirangud seoses koroona levikuga. Umbes 300 000 elanikuga linn, kus asub ettevõtte Wuyang Iron & Steel Co., nõuab, et kõik elanikud jääksid koju, välja arvatud juhul, kui neid testitakse COVIDi osas, selgub kohaliku omavalitsuse esmaspäevasest avaldusest.

Kuigi see võib olla esimene kord, mil Hiina linn on ühe juhtumi tõttu suletud, on riik ka varem reageerinud kiiresti vaid ühele või mõnele nakkusjuhtumile. Niimoodi hakati tegutsema pärast seda, kui Shanghais esialgu aeglaselt reageerimine haiguspuhangule tõi kaasa kriisi, mille tõttu tuli 25 miljonit elanikku sulgeda oma kodudesse kaheks kuuks viiruse leviku ohjeldamiseks.

Need sammud on osa Hiina nulltolerantsi lähenemisviisist viiruse suhtes, mis on taas kord proovile pandud, kuna on ilmunud uued tüved, mis suurendavad haigestumiste arvu kogu maailmas. Uus-Meremaa lukustas eelmise aasta augustis terve riigi, kui leiti üks nakkusjuhtum kogukonnas.

Miks Hiina jääb Covid Zero strateegia juurde?

Hiinas on kasutatud viiruse ohjeldamiseks äärmuslikke meetmeid – alates imiku testimisest rohkem kui 70 korda kuni Shanghai Disneylandi sulgemiseni ühe nakkusjuhtumi tõttu. Sellest hoolimata on arenevat patogeeni raskem välja tõrjuda. Haigusjuhtude arv suureneb mitmetes piirkondades ning viiruse kiire levik Shanghai lähistel põhjustas mõnes piirkonnas taas sulgemise, kuigi haigusjuhtumite arv oli tunduvalt madalam kui kevadel.



Nakkused on kandunud Jiangsu provintsi, sealhulgas kaubanduskeskuse Wuxi linna. Linn sulges meelelahutusasutused, peatas söögikohad ja vähendas metroo- ja bussiliikluse tööaega. Mitmed nakatumised Anhui linnas oli Si ja Lingbi maakondades, mis on suletud, kuna ametiasutused viivad läbi massilisi teste. Pea 30 miljonit inimest on hetkel üleriigiliselt liikumispiirangute all, et vähendada nakkuse levikut. Siiski on ametivõimud hoidunud siiani rangetest sulgemistest peamistes majanduspiirkondades.