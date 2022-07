Uuring: koroonakriis tabas kõige raskemini turismi- ja toitlustussektorit

Mõnevõrra ootamatult ilmes uuringust, et iseseisvat elu elavad vanemaealised kohanesid pandeemiaga pigem hästi. Nad olid teadlikud piirangutest ning mõistsid nii piirangute kui vaktsineerimise vajalikkust. Raskest perioodist teadlikku ülesaamist seletatakse selle elanike grupi Nõukogude Liidu perioodi kogemusega. Ehkki hirm COVID-19sse haigestumise ees oli vanemaealiste seas suur, kogesid nad keskmisest vähem vaimset kurnatust, depressiooni ja stressi.

Valitsust kiidetakse ja laidetakse

Valitsusepoolsed koroonakriisi leevendusmeetmed ja tegevus laiemalt on uuringus osalejate arvates samal ajal nii kiidusõnu kui kriitikat väärt. Töötukassa kaudu käivitatud töötasutoetus oli ettevõtjate hinnangul väärtuslik tugi ning hoidis sissetulekute jaotuse ühiskonnas võrdsemana. Olulisem puudujääk pea kõigi vastajate arvates oli kriisikommunikatsioon. Noortepoliitika miinusena toodi välja, et erinevalt paljudest teistest OECD riikidest ei rakendatud meil just noortele mõeldud tööturu- ega finantsmeetmeid pandeemia mõju leevendamiseks.