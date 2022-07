Tulemuste hooaja tähtsaim küsimus: kas majanduslangus tuleb?

Tasapisi on taas alanud tulemuste hooaeg, teisisõnu periood, kui börsifirmad järjepanu teatavad oma kvartalitulemustest ja edusammudest või ka tagasilöökidest. Isegi kui probleemide kuhi üha kiiremas tempos kasvab, on endiselt oodata tublisid kasvunäitajaid. Seda küll eelkõige müügitulu poolel, mitte kasumireal.

LHV vanemanalüütik Sander Danil sõnas, et Balti börsifirmade tulemuste analüüsimises on tema fookus muutunud. Kui viimaste kvartalite jooksul on ta väga tähelepanelikult jälginud ettevõtete kulude kasvu, siis nüüd peab ta tähtsamaks seda, mis on toimunud tuludega ehk kas müügituhinat veel jätkub või on majanduse jahedamad tuuled teinud juba oma töö.