USA suurimaid gaasiettevõtteid soovib, et riik tühistaks neile suunatud nõuded, et nad saaksid oma tootmist täiel mahul jätkata, vastasel juhul võib tootmine pidurduda aastateks. See seaks omakorda ohtu Bideni valituses lubaduse varustada Euroopat vajamineva maagaasiga.