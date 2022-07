Rämpstoit on popp. Hoolimata hinnatõusust sõid ameeriklased Doritose krõpsu ja jõid Gatorade’i

PepsiCo teatas teise kvartali puhaskasumiks 1,43 miljardit dollarit ehk 1,03 dollarit aktsia kohta, mida on aastatagusega võrreldes omajagu vähem. Toona oli kasum 2,36 miljardi dollariga ehk 1,70 dollariga aktsia kohta. Üheks võimalikuks põhjuseks saab lugeda sõda. Ettevõte sõnul põhjustas sõda 1,17 miljardi dollari suuruse kulu. Pärast Kremli sissetungi möödunud kvartalis teatas Pepsi, et peatab Venemaal müügi, välja arvatud mõned hädavajalikud tooted nagu beebitoidud.

Frito-Lay North America teatas, et orgaaniline tulu kasvas 14%, kuna Cheetose ja Doritose müük kasvas, kuid maht, mis ei sisalda hinnakujunduse või valuutakursside mõju, vähenes 2%. Laguarta ütles, et viimases kvartalis olid nemad turuliidrid. Ettevõtte Põhja-Ameerika jookide üksuse orgaaniline tulu kasvas 9%, samas maht vähenes 1%. Gatorade’i, Aquafina ja Lifewtri kasv oli kvartalis kahekohaline.

PepsiCo ootab 2022. aastaks 10% orgaanilist tulude kasvu, mis varasema prognoosi kohaselt oli 8%. See on teine kvartal järjest, kus ettevõte on oma tuluprognoosi tõstnud, ilma et ta oleks oma kasumiootusi uuendanud. Pepsi prognoosib endiselt 8% põhitulu kasvu aktsia kohta.