Josing: Eesti majandus on languses ja kriisi poole teel. Peaks juhtuma ime, et me sinna ei jõuaks

Eesti konjunktuuriinstituudi direktor Marje Josing nimetab Eesti majanduse hetkeseisu rahuldavaks. „Ettevõtetel käibed kasvavad, eksport on olnud hea ja kindlustunne on hea. Kui vaadata prognoosi, siis kiired käibekasvud ei säili ja järgmise kuue kuu pärast saab olema ettevõtjatel raskem kui praegu,“ ütleb Josing.

Josingu sõnul on Eesti majandus praegu languse faasis ja teel kriisi poole. „Teatavasti on majandus tsükliline ja me oleme langusfaasis. Ime peaks juhtuma, et me kriisi ei satuks, aga vaadates väga rasket majandusolukorda maailmas, Putini tegutsemist ja sõja jätkumist, siis ei saa kuidagi välistada, et peame kuue kuu või aasta pärast majanduskriisi läbima,“ märgib Josing.