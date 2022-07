Kallas kütuseaktsiisi langetamise kohta: teised riigid ütlevad, et pole mõtet

„Kui inimesed on opositsioonis, siis tullakse igasuguste ideedega välja; kui tullakse koalitsiooni, siis mõistetakse, kas ideedel ikka on mõistlik tagapõhi,“ vahendab ERR Kallase sõnu .

Kallase sõnul näitab Euroopa riikide kogemus, näiteks Saksamaal ja Poolas, et aktsiisilangetus tanklatesse ei jõua ja inimestele säästu kaasa ei too. „Saksamaa meedias oli suur pahandamine, et aktsiisid ei laeku, kuivõrd neid langetati, aga inimesed seda ei tunne,“ ütles ta.

Kallase sõnul annaks aktsiiside langetamine otsese efekti juhul, kui kütuste hinnad oleksid stabiilsed, kuid praeguses olukorras, mil hinnad kogu aeg muutuvad, maksulangetus inimesteni ei jõuaks. Need riigid, kus aktsiisilangetuse teed on mindud, on oma kogemusele toetudes hoiatanud, et seda ei tasu teha, lisas peaminister.