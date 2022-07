Jaekaubandus on noorte seas üha populaarsem suvine tööamps

Selleaastasest Kantar Emori tööandja maine uuringust selgub, et kõik suuremad jaekaubandusketid on enda kohta noorte eelistatud tööandjate tabelis parandanud. Seda ilmestab fakt, et nii mõnelgi pool on suvetöötajate kohale kandideerivatest noortest lausa järjekord.

Noored soovivad töötada jaekaubanduses

Prisma Peremarketi personaliosakonna arendusjuhi Piret Lankotsi sõnul on selline olukord hetkel näiteks Lasnamäe Prismas ja uues Rapla Prismas. „Noored kuulevad sõprade kaudu, et poes töötamine on vaheldusrikas ja tööaeg möödub lennates - poetöö hõlmab palju erinevaid ülesandeid, mis annavad häid kogemusi tiimitööst ja klienditeenindusest,“ sõnab Lankots. Kuna Prisma võtab suveabiliseks tööle noori alates 15. eluaastast, siis on poetöö vastu huvi väga suur.

Tiimitöö ja erinevad klienditeeninduse viisid saavad hooajalistele töötajatele selgeks tänu juhendajatele. Prisma kauplustes töötavate juhendajate ehk mentorite ülesandeks on kõikide uute töötajate abistamine ja koordineerimine. „Prisma mentorid on poodides selle eesmärgiga, et tagada uute ja sealhulgas ka hooajaliste töötajate sujuv sisseelamine ning korraldada nende järk-järguline väljaõpe,“ märgib Lankots.

Suvetöötajate töötamise tingimused ei erine püsilepinguga töötajate omadest, kui vaid inimene ise on tubli ja hakkaja. Prismades leiab suvel rakenduse ligi 200 suveabilist. „Kõikidel Prisma hooajalistel töötajatel on võrdsed võimalused areneda ettevõtte siseselt ning neil ei ole töölepingus muid erinevusi kui on vanusega seotud ja seadusest tulenevad. Muuhulgas tähendab see, et sama töö eest on palk võrdväärne,“ mainib Lankots.

Oluliseks peetakse töökeskkonda

Kantar Emori uuringu järgi peavad noored kõige olulisemaks töökoha juures seda, et tööandja väärtustaks enda töötajaid ning tagaks avatud ja sõbraliku töökeskkonna. Esimest pidas väga oluliseks 75% uuringus osalenud noortest (õpilased ja tudengid) ning avatud ja sõbraliku töökeskkonna märkis väga tähtsaks 70% küsitletud noortest.