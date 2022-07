Kuidas toimub elektriturureform? Eksperdid ei tea veel midagi, poliitikutelt oodatakse selgitusi

Reformi elluviijad veel ühtegi vastust anda ei oska. Eesti Energiast, kes peaks hakkama soovijatele müüma universaalteenusena konkurentsiameti kinnitatud hinnaga elektrit, öeldakse, et elektriturureformi kohta ollakse lugenud ainult meediast. Üksikasjad ei ole neile teada. Ka majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist nenditakse, et meediast on läbi käinud mitu reformi varianti, kuid pisiasjad ei ole teada. Loodetakse, et täna-homme avalikustatakse koalitsioonilepe, kust saab täpsema ülevaate, mida nad elektriturul ellu peavad viima.