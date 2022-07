Õliühing: peaministri argumendid, et aktsiisilangetuse mõju ei jõua tarbijahindadesse, ei pea paika

Peaminister sõnas Uudis+ saates, et aktsiiside langetamine annaks otsese efekti juhul, kui kütuste hinnad oleksid stabiilsed, kuid praeguses olukorras, mil hinnad kogu aeg muutuvad, maksulangetus inimesteni ei jõuaks. Need riigid, kus aktsiisilangetuse teed on mindud, on oma kogemusele toetudes hoiatanud, et seda ei tasu teha, lisas ta.