Twitter kaebas Elon Muski kohtusse

Twitter esitas hagi USA Delaware’i osariigi kohtusse pärast seda, kui Musk ütles reede hilisõhtul Twitteri esindajale saadetud kirjas, et soovib taganeda 44 miljardi dollari suurusest ostulepingust.

Muski advokaadi sõnul rikub Twitter oluliselt tehingu mitut sätet, varjates andmeid, mida Musk on küsinud, et hinnata platvormi robotite ja rämpskontode arvu. Twitteri advokaadid nimetasid esmaspäeval Muski taganemissoovi „kehtetuks ja õigusvastaseks“, nõudes, et Musk järgiks juba kokku lepitut.