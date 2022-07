Idu autotootjad raskustes. Tesla koondab 229 töötajat, Rivian teeb arvu teatavaks reedel

Elektriautode tootja Rivian Automotive teavitab reedel töötajaid võimalikest koondamistest ja plaanidest peatada mõned programmid osana laiemast restruktureerimisest, ütles tegevjuht R. J. Scaringe esmaspäeva õhtul töötajatele saadetud e-kirjas. „Rivian ei ole praeguste majandusolude suhtes immuunne ja me peame tagama, et suudame jätkusuutlikult kasvada.“ Scaringe sõnul on ettevõte rahaliselt hästi positsioneeritud, kuid siiski tuleb seada prioriteete.

Rivianil oli esimese kvartali lõpus 16 miljardit dollarit vaba raha ja nad on öelnud investoritele, et neil on piisavalt raha, et avada 2025. aastal oma teine USA tehas 5 miljardi dollari eest, kirjutab Reuters.

Riviani aktsial on läinud käesoleval aastal eriti kehvasti. Väärtpaberi hind on langenud üle 70% ja kaupleb 30 dollari kandis.

Tesla teatas, et sulgeb lõplikult oma kontori San Mateos, Californias ja koondab 229 töötajat, selgus eile avaldatud avaldusest. San Mateos arendati autopiloodi juhiabisüsteemi. Elon Musk ütles eelmisel kuul tippjuhtidele, et tal on majanduse osas väga halb tunne ning ettevõte peab umbes 10% ulatuses töötajaid vähendama.

Tesla aktsia on samuti toonud investoritele ainult mustad pilved. Aasta algusest on aktsia langenud enam kui 40% ja kaupleb 699 dollari juures.