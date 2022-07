Inflatsiooni kiirenemine ja taamal terendav majanduskriis tekitavad keskpankadele peavalu

„USA föderaalreserv tegi ajaloolise sammu ning tõstis intressimäärasid 75 baaspunkti ehk 0,75% võrra, mis on suurim intressimäärade tõstmine alates 1994. aastast,“ ütles Kose. Lisaks märkis föderaalreservi juht Jerome Powell, et lähiajal võib ees oodata järgmine samas suurusjärgus tõstmine.

Vaadates Baltikumi, siis Leedu keskpanga juht Gediminas Šimkus on öelnud, et praeguste inflatsioonitasemete juures ning euroala palgakasvu silmas pidades tuleks liikuda rahapoliitika normaliseerimise suunas otsustavamalt. Hinnaväljavaadete riskid on tema sõnul suurenemas ning Balti riikides on inflatsioon euroala suurim.