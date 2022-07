Üllatav trend kinnisvaraturul: välismaalased otsivad uut tüüpi korterit

Oluline on kodukontori võimalus

Ka Lii Salusaar kinnitas, et premium-klassi korterite ja majade pakkumisi on üüriturul hetkel rohkem kui nõudlust. „Pakkumiste arvu kasv on tingitud uute suuremate uusarenduse valmimisest. Jõukamad inimesed on paigutanud oma raha kinnisvarasse ja proovivad panna korteri raha teenima. Et üüriturul eristuda, nähakse ka sisekujundusega rohkem vaeva. Kliendid, kes on nõus maksma kvaliteetse kodu eest kõrget üüri, saavad valida mitme alternatiivse pakkumise vahel.“