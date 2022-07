Saksamaa tahab Venemaa gaasi asendada LNG-ga

Saksamaa eesmärk on alustada LNG importi hiljemalt sel talvel. Läbirääkimisi peetakse mitme ettevõttega ja riik tunneb huvi pikaajaliste lepingute vastu, ütlesid asjaga kursis olevad allikad. Samuti võib Saksamaa jätkata LNG importi USA eksportijalt Venture Global LNG.

Saksamaast võib saada LNG suurim importija maailmas, kui riik vähendab oma sõltuvust Venemaa gaasist. Mullu tuli üle poole Saksamaa gaasist Venemaalt. Kogu Euroopa Liit on surve all, kuna kardetakse, et Moskva keerab kõik gaasitarned kinni, ja kõik otsivad paaniliselt alternatiivseid lahendusi.