Hoonete renoveerimine aitab vähendada kasvuhoonegaase

Ülevaates leitakse, et just hoonete renoveerimine on üks peamisi võimalusi energiatõhususe parandamiseks ja kliimaneutraalsuse saavutamiseks Euroopa Liidus 2050. aastaks. Hoonete lammutamise asemel tuleks neid pigem parandada ja uuendada, et pikendada kasutusiga ja sellega vähendada nõudlust uute ehitiste järele. Kuna hoonete ehitamisele kulub väga palju materjale ja energiat, kaasneb selle protsessiga paratamatult ka suurem saasteainete emissioon ja loodusvarade kaevandamine.