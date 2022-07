Hüvasti, rikkus! Bill Gates plaanib oma varanduse ära anda

Helsingin Sanomat kirjutab, et ta kandis fondi kokku 20 miljardit dollarit. Finantsajakirja Forbes andmetel oli Gates`i vara suurus seni umbes 122 miljardit dollarit. Selle numbriga oli ta maailmas hetkel rikkuselt neljas inimene. Esimene on Tesla ja Space X`i asutaja Elon Musk, kelle virtuaalses rahakotis 229 miljardit dollarit.

Gates on maailma tuleviku suhtes optimistlik. Ta tunneb, et tal on kohustus aidata ühiskonda viisil, mis aitab inimeste elu paremaks muuta ja kannatusi leevendada. Gates loodab, et samamoodi käituvad teisedki, kel palju raha ning privileege.