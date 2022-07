Euroopa tulevased ettevõtjad müüvad täna Vabaduse väljakul oma tooteid

Ukraina õpilasfirma UA’nd We taga erinevatest Ukraina sõjapiirkondadest pärit noored, kes tutvusid Eestis tänavu aprillis. Hakkajad õpilased panid pead kokku ning asutasid õpilasfirma, mis müüb ka täna Vabaduse väljakul toimuval laadal purgisupina kaasa Ukraina borši ja trühvleid. Tegemist on läbi aegade esimese Euroopa võistlusel osaleva Ukraina õpilasfirmaga.



„Ukrainlased on alates kevadest teinud tohutu arengu. Et valmistada õpilasi võistluseks võimalikult palju ette, võtsime tööle ukrainlannast ingliskeelse mentori, kes õpetas noortele inglise keelt ja harjutas nendega nii müügikõnet kui ka kliendiküsimustele vastamist,“ kiitis võistluse korraldaja, Junior Achievement Eesti tegevjuht Kersti Loor.



Eestit esindab Euroopa Õpilasfirmade võistlusel õpilasfirma Drycycle, mis toodab kodumaistest diivani- ja telgitööstuse ülejääkidest veekindlad jalgratta aksessuaare. Drycycle asutajateks on Tallinna 21. Kooli õpilased Rasmus Riim, Henry Kask ja Chris-Rico Lang, kes noppisid tänavu Eesti parima Õpilasfirma tiitli ning pääsesid sel kevadel ka Negavati roheideede konkursi finaali ja Ajujahi ärikiirendisse.



Üliõpilasfirmasid esindab Eestist EBSi üliõpilasfirma ScanMe, mis on töötanud e-poodidele välja mobiilirakenduse FindYourShade. Uudne rakendus skaneerib tehisintellekti toel inimese nägu ja aitab kliendil valida nahatoonile sobivas toonis jumestuskreemi. Suur osa õpilasfirmade toodetest ja teenustest on prototüübi faasis ja nendele otsivad üliõpilased aktiivselt rahastust.



„Lisaks borši söömisele ja omade toetamisele tasub laadale tulla ka teiste riikide innovaatiliste toodete pärast. Täna müüvad Vabaduse väljakul oma esimesi tooteid Euroopa tulevased ettevõtjad, valikus on näiteks mikroplastivaba hambapasta, Islandi meresambla toidulisandid, seebitabletid, mis muutuvad veega kokkupuutel seebivahuks ja palju-palju muud,“ tõi Loor näiteid.



Kokku võtab Euroopa parimate õpilasfirmade võistlusest ja Euroopa suurimast ettevõtlushariduse üritusest Gen-E tänavu osa üle 300 õpilase 40 riigist. Õpilasfirmasid on kokku 41 ja üliõpilasfirmasid 21. Õpilasfirmade laat on õpilaste viimane pingutus enne õhtust Lennusadamas toimuvat galat, kus kuulutatakse pidulikult välja ka Euroopa parimad õpilasfirmad.



Enne laata tuli õpilastel esitada põhjalik ettevõtte tegevusaruanne, vestelda žüriiga ning tutvustada oma toodet müügiesitluse käigus Eesti Teatri- ja Muusikaakadeemias kohtunikele ja laiemale publikule. Nädala raames külastavad õpilased tuntud Eesti iduettevõtteid, sealhulgas Bolti, Wise’i ja Change’i peakontoreid, kelle asutajate hulgas on ka õpilasfirmade vilistlasi.