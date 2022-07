Hinrikuse digitaalse tervishoiu ettevõte Certific lõi käed Euroopa kullerteenuse hiiuga

Ajay Lakhwani, Zappi kommertsvaldkonna asepresident: „Toidu- ja esmatarbekaupade kullerteenusena on meie prioriteediks tooted, mida inimesed reaalselt vajavad. Sellepärast lisame me oma nimekirja kõik, mida meie klientidel koheselt vaja võib minna. Me olime esimene ettevõte, kes koroona puhkedes teste kiirkullerite abil koju toimetama hakkas. Certificu tooted on selle põhimõtte loogiline jätk, kus me saame klientidele olulised tooted kiirelt, usaldusväärselt ja mugavalt toimetada.“