Tanklakett langetas bensiini jaehinna alla 2 euro taseme

„Maailmaturu hinnad on taas languses, mis võimaldas Circle K-l langetada mootoribensiini jaehindu kõikides teenindusjaamades üle Eesti. Hetkel on turgudel kütusehindade peamiseks mõjutajaks kartus majanduslanguse ees, millele sekundeerivad keskpankade intressimäärade tõstmised,“ selgitas Circle K Eesti mootorikütuste hinnastamisjuht Indrek Sassi.

Ta lisas, et Euroopa diisliturul on nõudluse ja pakkumise suhe saavutanud tasakaalu, kuigi laovarud olid eelmisel nädalal 34% aastatagusega võrreldes madalamal tasemel. „Osades riikides nagu näiteks Prantsusmaa oli näha nõudluse langust, kuid ülejäänud Euroopas valitseb diisli järele jätkuvalt piisav nõudlus. Hetkel on maagaasi tulevikutehingud läinud nii kõrgeks, mis suure tõenäosusega võivad hakata mõjutama diislikütuse kui alternatiivse kütteallika hinda. Küll aga on Euroopas langenud majandussurutise kartuses nõudlus mootoribensiini järele,“ selgitas Sassi.