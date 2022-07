Energiavolinik Simson: Euroopa peab valmis olema, et piiratud gaasitarned kestavad kauem või lõppevad sootuks

Simson möönab, et Venemaa kasutab gaasitarneid poliitilise relvana ja püüab lõhkuda Euroopa ühtsust, tekitada ebakindlust ning kasvatada seeläbi energiahindu. Tänaseks on 12 ELi riiki juba kas osaliselt või täielikult Vene gaasist ära lõigatud.

„Peamine Vene gaasi Euroopasse vahendav torujuhe Nord Stream 1 pandi samuti mõni päev tagasi korralisteks hooldustöödeks seisma ning see seisak on planeeritud 21. juulini. Euroopa peab aga valmis olema, et piiratud tarned kestavad kauem või lõppevad sootuks. Seetõttu on meie peamiseks prioriteediks talveks valmistumine ning stabiilse energiavarustuse tagamine,“ ütleb Simson.

Hetkeseisuga on Euroopa maa-aluste gaasihoidlate täitumus veidi üle 60%. Simsoni sõnul vajame talveks aga veelgi suuremat puhvrit. Just seetõttu kiitsid ELi energeetikaministrid hiljuti heaks uued gaasihoiustamise reeglid, mis nõuavad, et 1. novembriks peavad gaasihoidlad olema täidetud vähemalt 80%. Ühtlasi on gaasihoidlad nüüdsest kriitilise tähtsusega taristu osa.

Simson lisab, et järgmisel nädalal on EL välja tulemas nn talveks valmistumise plaaniga, mis võimaldab ELil suuremate gaasihäirete korral tegutseda koordineeritult, ühtselt ja solidaarselt. „Meil on juba täna Euroopa Liidus olemas süsteem, mis paneb paika kriisiolukorras käitumise, tarbijate kaitse ja riikidevahelise üksteise toetamise. Kuid kogu ELi hõlmava energiakriisi puhul ei pruugi sellest piisata. Seepärast tulemegi välja täiendavate sammudega energiatarbimise ennetavaks vähendamiseks ning suunistega juhuks, kui gaasi siiski tööstuse kogu vajaduse rahuldamiseks ei jätku. Kodutarbija on kaitstud ja toasooja tootmiseks on gaasivarud esmatähtsad ka täieliku gaasitarne katkestuse korral,“ ütleb Simson.

Ta nendib, et energiasääst on ELi plaani ülioluline osa, sest Vene tarneid, mis on tavapäraselt olnud üle 40% ELi gaasitarbimisest, pole võimalik täies mahus alternatiivsete allikatega asendada.